В Беларуси часть войск, находившихся на границе с Украиной, возвращается на базу, - Гаюн
38 десантно-штурмовая бригада вооруженных сил Беларуси, которую перебрасывали в приграничные с Украиной, уже возвращается обратно в Брест
Об этом сообщает Белорусский Гаюн в Telegram .
"В Беларуси продолжается внезапная проверка боевой готовности ВС РБ. Собрали последние новости, среди которых сразу выделим, что 38-я десантно-штурмовая бригада, перебрасываемая в приграничные с Украиной, уже возвращается обратно в Брест", - говорится в сообщении.
Согласно информации, вчера вечером в Борисовском районе, недалеко от переправы через реку Березина, была замечена колонна, состоящая из около 20 БМП-2 19 отдельной механизированной бригады. Соответственно, к внезапной проверке были привлечены по меньшей мере две мотострелковые роты из состава 19 омбр.
"Как мы предполагали, колонна направлялась к 227 общевойсковому полигону "Борисовский", - пишет Белорусский Гаюн.
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