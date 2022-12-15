В Беларуси часть войск, находившихся на границе с Украиной, возвращается на базу, - Гаюн

Об этом сообщает Белорусский Гаюн в Telegram .

"В Беларуси продолжается внезапная проверка боевой готовности ВС РБ. Собрали последние новости, среди которых сразу выделим, что 38-я десантно-штурмовая бригада, перебрасываемая в приграничные с Украиной, уже возвращается обратно в Брест", - говорится в сообщении.

Согласно информации, вчера вечером в Борисовском районе, недалеко от переправы через реку Березина, была замечена колонна, состоящая из около 20 БМП-2 19 отдельной механизированной бригады. Соответственно, к внезапной проверке были привлечены по меньшей мере две мотострелковые роты из состава 19 омбр.

"Как мы предполагали, колонна направлялась к 227 общевойсковому полигону "Борисовский", - пишет Белорусский Гаюн.

6 декабря в Беларуси заявили о начале "плановых занятий по боевой подготовке".

Уже на следующий день украинский Генштаб сообщал , что среди военнослужащих пограничной службы и вооруженных сил Беларуси растет недовольство деятельностью военно-политического руководства.

12 декабря Институт изучения войны (ISW) сообщил, что Кремль толкает режим Лукашенко на войну в Украине, чтобы усилить контроль над Беларусью.

13 декабря стало известно, что в Брестскую область опрокидывают 103 бригаду ССО Беларуси. Этот регион граничит с украинскими Волынью и Ровенщиной.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb