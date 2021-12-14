В Беларуси будут сажать в тюрьму за призывы к введению санкций против страны: Лукашенко подписал закон

Об этом сообщает госагентство "БелТА".



"Закон вводит уголовную ответственность за призывы к применению санкций в отношении Республики Беларусь, ее граждан и организаций", - говорится в сообщении.



Призывы к санкциям будут наказываться лишением свободы на срок до 6 лет - если призывы обращены к обычным лицам и до 10 лет - когда они обращены к зарубежным государствам, международным и иностранным организациям.



Должностным лицам грозят 12 лет лишения свободы за призывы к санкциям, если они "осуществлены с использованием своих служебных полномочий или привели к другим тяжелым последствиям, например, к ограничению торговли, внесению предприятий в санкционный список".



"Реализация предусмотренных законом мер будет адекватным ответом на попытки причинения вреда национальной безопасности со стороны деструктивных сил", - сообщает агентство.

Напомним, 2 декабря Евросоюз обнародовал пятый пакет санкций против Беларуси. Под ограничения попали авиакомпании, организации, предприятия и 17 физлиц.