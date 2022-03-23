В Беларуси большое количество личного состава и некоторые командиры отказываются от участия в войне против Украины, - Генштаб

Об этом сообщает официальный Facebook-профиль Генштаба ВСУ.



"Российские оккупационные войска продолжают ведение стратегической наступательной операции против Украины. В связи с отсутствием успехов в войне с Украинским народом враг перешел к тотальному уничтожению объектов критической инфраструктуры. Продолжает производить артиллерийские обстрелы и наносить ракетно-бомбовые удары по жилым кварталам населенных пунктов , историческим памяткам архитектуры, школам, больницам и гражданским промышленным производствам", - говорится в отчете Генштаба.



В населенных пунктах, где украинцы оказывают мирное сопротивление войскам оккупантов, те прибегают к мародерству, насилию в отношении мирного населения.



ВСУ в тесном взаимодействии с другими составляющими Сил обороны продолжают удерживать занимаемые рубежи, ведут разведку противника по всем направлениям его выдвижения и наносят ему огневое поражение имеющимися силами и средствами.



На Донецком и Луганском направлениях противник пытался продвинуться и закрепиться, успеха не имел.



Военно-политическое руководство Беларуси продолжает оказывать войскам врага всестороннюю поддержку в использовании аэродромной и транспортной сети, отдельных учреждений здравоохранения и является соучастником преступлений против Украины.



Существует возможность привлечения вооруженных сил Беларуси в войне против Украины на стороне РФ. Но, по имеющейся информации, большое количество личного состава и некоторые командиры отказываются от участия в оккупационных действиях против нашего государства.



За сутки украинскими защитниками и защитницами было отбито 7 атак врага и уничтожено 7 танков, 2 БМП, 6 артиллерийских систем и несколько автомобилей, захвачено 3 БМП-3.



Подразделениями ПВО были поражены воздушные цели противника, а именно 2 БПЛА, 4 самолета и ракета "Точка-У". Потери личного состава противника составили около 100 человек (прим. – потери россиян уточняются).

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