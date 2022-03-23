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В Беларуси большое количество личного состава и некоторые командиры отказываются от участия в войне против Украины, - Генштаб

23 мартa, 2022 среда
00:48
война с Россией

В Генштабе ВСУ есть информация, что большое количество личного состава ВС Беларуси и некоторые командиры, отказываются от участия в оккупационных действиях против нашей страны

Об этом сообщает официальный Facebook-профиль Генштаба ВСУ.

"Российские оккупационные войска продолжают ведение стратегической наступательной операции против Украины. В связи с отсутствием успехов в войне с Украинским народом враг перешел к тотальному уничтожению объектов критической инфраструктуры. Продолжает производить артиллерийские обстрелы и наносить ракетно-бомбовые удары по жилым кварталам населенных пунктов , историческим памяткам архитектуры, школам, больницам и гражданским промышленным производствам", - говорится в отчете Генштаба.

В населенных пунктах, где украинцы оказывают мирное сопротивление войскам оккупантов, те прибегают к мародерству, насилию в отношении мирного населения.

ВСУ в тесном взаимодействии с другими составляющими Сил обороны продолжают удерживать занимаемые рубежи, ведут разведку противника по всем направлениям его выдвижения и наносят ему огневое поражение имеющимися силами и средствами.

На Донецком и Луганском направлениях противник пытался продвинуться и закрепиться, успеха не имел.

Военно-политическое руководство Беларуси продолжает оказывать войскам врага всестороннюю поддержку в использовании аэродромной и транспортной сети, отдельных учреждений здравоохранения и является соучастником преступлений против Украины.

Существует возможность привлечения вооруженных сил Беларуси в войне против Украины на стороне РФ. Но, по имеющейся информации, большое количество личного состава и некоторые командиры отказываются от участия в оккупационных действиях против нашего государства.

За сутки украинскими защитниками и защитницами было отбито 7 атак врага и уничтожено 7 танков, 2 БМП, 6 артиллерийских систем и несколько автомобилей, захвачено 3 БМП-3.

Подразделениями ПВО были поражены воздушные цели противника, а именно 2 БПЛА, 4 самолета и ракета "Точка-У". Потери личного состава противника составили около 100 человек (прим. – потери россиян уточняются).

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