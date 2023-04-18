В Беларуси анонсировали обучение сил территориальной обороны
В министерстве обороны Беларуси во вторник, 18 апреля, анонсировали обучение сил территориальной обороны в Новогрудском и Кореличском районах Гродненской области
Об этом стало известно из telegram.
"С 18 по 21 апреля в Новогрудском и Кореличском районах Гродненской области под руководством заместителя председателя областного исполнительного комитета проводят командно-штабное обучение с силами территориальной обороны", - говорится в сообщении.
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Также отмечается, что при обучении территориальными войсками во взаимодействии с органами внутренних дел и подразделениями по чрезвычайным ситуациям будут "отработаны вопросы охраны объектов жизнеобеспечения населения и поддержания военного положения, борьбы с диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями".
В частности, добавляется, что в обучении также примет участие сформированный в Кошелевском сельском совете Новогрудского района отряд народного ополчения.
- Напомним, ранее Генштаб отчитывался , что отдельные военные соединения и части Беларуси приведены в высшие степени боевой готовности, а доукомплектование привлекаемых к проверке подразделений осуществляют путем призыва военных запаса.
- 14 апреля белорусское министерство обороны отчитывалось о продолжении учений: на этот раз тренировали авиацию, в том числе использование "специальных боеприпасов".
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