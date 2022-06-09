В Беларуси активизировали формирование "народного ополчения", – Генштаб
Местное население военные собирают в комиссариатах, где разъясняют цель создания таких подразделений
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Стало известно, что на Волынском и Полесском направлениях определенные подразделения ВС Беларуси на ротационной основе продолжают выполнять задачи по прикрытию участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях.
Чтобы предотвратить возможное выявление позиций военной техники, местным жителям запретили посещение лесов.
Кроме того, Генштаб сообщает о процессе формирования так называемого народного ополчения Республики Беларусь. Отмечается, что в военных комиссариатах проводятся собрания с местным населением, где людям разъясняют необходимость создания таких подразделений.
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