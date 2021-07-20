В Беларуси 19-летнего парня приговорили к 4 годам колонии за участие в протестах
В Минске приговорили к четырем годам колонии 19-летнего Игоря Гонтовую за участие в протестах против самопровозглашенного президента Александра Лукашенко
Об этом сообщает правозащитный центр Вясна .
Ему инкриминировали 2 статьи Уголовного кодекса: "Подготовка к участию в массовых беспорядках" и "Участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок".
Он признал вину только по второй статье.
По версии обвинения, в ночь с 9 на 10 августа Гонтовой участвовал в протесте, выкрикивал лозунги и громко хлопал в ладоши.
"Я не совершал никаких преступных деяний. Я только позже узнал, что выходить на митинги, даже рядом стоять и смотреть - тоже незаконно. Я считаю, что четыре года - слишком строго для меня", - сказал Гонтовой в последнем слове.
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