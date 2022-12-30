В Беларусь за 13 часов прилетели 6 военно-транспортных самолетов РФ, – Гаюн

Об этом сообщила в телеграме мониторинговая группа "Беларусский Гаюн".

"За последние 13 часов в Беларусь на аэродром в Мачулищах прилетели шесть военно-транспортных самолетов Ил-76МД ПКС РФ", – говорится в сообщении.

По данным мониторинговой группы, речь идет о бортах с регистрационными номерами: RF-76745, RA-86900, RF-76549, RF-86898, RA-76763 и RF-76772. Они начали прилетать в Беларусь с 4 ч утра, шестой самолет приземлился в 18:17 по минскому времени (17:17 по Киеву).

"По нашей информации, все самолеты что-то привозят в Беларусь, но что именно, пока неизвестно. Нельзя исключать, что речь может идти как о доставке техники, так и о ротации/подвозе мобилизованных", - добавляют в "Беларусском Гаюне".

В мониторинговой группе подсчитали: в случае, если самолеты привезли в Беларусь российских солдат, их количество не превышает 1470, поскольку максимальная емкость каждого из Ил-76МД – 245 человек.

Утром 30 декабря "Беларусский Гаюн" сообщил , что из Беларуси в РФ вернулся самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У "Сергей Атаянц", находившийся на территории страны с 14 декабря.

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