Об этом сообщает мониторинговая группа "Белорусский Гаюн".

Самолет Ил-76 ВКС РФ с регистрационным номером RA-78842 прибыл в аэропорт "Гомель" сегодня в районе 15:30 и улетел в районе 18:05.

Сообщается, что это уже третий Ил-76 ВКС РФ, прилетевший в Гомель за последние три дня. После прилета самолета на выезде из города по трассе М5 в направлении пересечения трасс М5 и М8 было замечено движение двух тралов, каждый из которых перевозил по четыре ракеты, предположительно под ЗРК С-300/С-400.

Примечательно, что маршрут движения тралов повторяет 5 августа, когда Ил-76 ВКС РФ уже привозил партию ракет для ЗРК С-300/400 в Гомель. Вероятно, тралы могли транспортировать ракеты на аэродром в Зябровке, контролируемый силами ВС РФ.

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