В Беларусь в последнее время проникли 5 тыс. офицеров ЧВК "Вагнера" и военнослужащих РФ в гражданской одежде, - белорусский оппозиционер Латушко

Об этом говорится в эфире Эспрессо.



"Мы владеем определенной информацией, которую получаем из наших источников, что уже утвержден соответственный план операции по провоцированию конфликта на границе Беларуси с Польшей. Этот план может быть пущен в действие в ситуации, если Украина обратится к Польше за военной помощью. По крайней мере, есть информация, что в министерстве обороны Беларуси и Совете безопасности такие решения уже приняты, возможными поводами к таким действиям могут быть, якобы вхождение ДРГ (диверсионно-разведывательные группы – Ред.) с территории Украины, то есть режим пытается продать и создать такой имидж. На прошлой неделе была история связана с беспилотником со смертельным грузом, пересекшим границу Украины с Беларусью, и это очень сильно раскручивала пропаганда" – отметил оппозиционер.



Павел Латушко также отметил, что могут быть и другие сценарии, например, финский вариант, когда выстрел происходит с противоположной стороны и тогда в рамках защиты Беларусь с участием российских вооруженных сил совершает ответные действия.



"Но мы получаем и следующую информацию, которая нас беспокоит. За последний период участились случаи и уже называется цифра несколько тысяч, возможно, даже до 5 тысяч офицеров ЧВК Вагнера и военнослужащих РФ, которые проникают в течение более месяца на территорию Беларуси. Они следуют частным и общественным транспортом группами по 3-4 человека, не привлекая к себе внимание, останавливаются в недорогих отелях, на дачах, квартирах, в первую очередь концентрируются в Минском районе, также в Брестской области, для чего свозятся эти подразделения ЧВК и действуя офицеры вооруженных сил РФ, которые переодетые в гражданскую одежду, это придется нам выяснить. Надеюсь, что не для боевых столкновений. Но это не может не вызвать обеспокоенность", - подчеркнул экс-министр.



Латушко предположил, если ни КГБ Беларуси, ни МВД Беларуси на это никак не реагируют, соответственно, эти действия согласованы с Москвой.

Ранее лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская утверждала, что режим самопровозглашенного президента Александра Лукашенко приказывал войскам наступать в Украине, но высшие офицеры проигнорировали его

Также руководитель Центра политического анализа и прогнозов Павел Усов считает, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не имеет финансов для увеличения численности белорусской армии.

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На территории приграничной с Украиной белорусской Брестской области проходят так называемые российско-белорусские учения. При этом воины из РФ относятся к белорусам как будущему пушечному мясу.

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