В Беларусь прилетели военные из Кыргызстана и Таджикистана, - Беларуски Гаюн
В воскресенье, 27 августа, в Беларусь прибыли военнослужащие из Кыргызстана и Таджикистана, которые будут участвовать в учениях ОДКБ "Боевое братство-2023"
Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларуски Гаюн".
Отмечается, что военнослужащие прибыли на российском самолете Ил-76 МД.
"Отметим, что военный контингент этих стран прилетел в Белоруссию на борту Ил-76МД ВКС РФ (RA-78850), приземлившегося на аэродроме "Барановичи" в 13:30", - добавляет мониторинговая группа.
По словам "Беларуски Гаюн", учения под эгидой Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Беларуси пройдут с 1 по 6 сентября.
- Первый эшелон из России прибыл в Беларусь 19 августа для учений Организации договора о коллективной безопасности, в которую входят также Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.
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