В Беларусь прилетели военные из Кыргызстана и Таджикистана, - Беларуски Гаюн

Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларуски Гаюн".

Отмечается, что военнослужащие прибыли на российском самолете Ил-76 МД.

"Отметим, что военный контингент этих стран прилетел в Белоруссию на борту Ил-76МД ВКС РФ (RA-78850), приземлившегося на аэродроме "Барановичи" в 13:30", - добавляет мониторинговая группа.

По словам "Беларуски Гаюн", учения под эгидой Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Беларуси пройдут с 1 по 6 сентября.