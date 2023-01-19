В Беларусь прилетели еще два истребителя Су-24 воздушно-космических сил России
19 января еще два истребителя Су-24 воздушно-космических сил Российской Федерации прилетели в Беларусь
Об этом информирует мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" .
Сегодня между 11:00 и 11:15 на военный аэродром "Барановичи" из России прилетели еще два истребителя Су-24 ПКС РФ.
Сообщается, что штурмовики имеют регистрационные номера RF-54408 и RF-5440
В результате численность группировки вооруженных сил России в Беларуси изменилась.
- 16 января стало известно, что Россия перебросила в Беларусь 6 бомбардировщиков Су-34 и 2 многоцелевых истребителя Су-30 СМ.
- Российская Федерация использует железнодорожные цистерны для тайного опрокидывания своих военнослужащих на территорию Беларуси.
- По состоянию на 19 января на украинско-белорусской границе все спокойно . Все 229 км границы Ровенской области с республикой Беларусь – контролируемые и насыщенные украинскими военными.
- В четверг, 19 января, жители Молодечненского района Минской области слышали взрыв, который, вероятно, произошел из-за возгорания двигателя в российском истребителе.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.89
Покупка 39.89Продажа 40.56
-
EUR
Покупка 42.13Продажа 43.1
- Актуальное
- Важное