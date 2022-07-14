В Беларусь прилетел самый большой транспортный самолет России
В Беларуси заметили самый большой в мире турбовинтовой транспортный самолет, принадлежащий России
Об этом сообщает мониторинговая группа "Белорусский Гаюн".
Самолет Ан-22 "Антей" Воздушно-космических сил России сел на военном аэродроме в Мачулищах около 23:39 13 июля.
По предварительным данным, после посадки самолета на аэродроме наблюдались проблемы со светотехническим оборудованием на взлетно-посадочной полосе. В связи с этим вероятность ночного вылета радиолокационного самолета А-50, который там базируется, пока очень низкая.
Ан-22 является самым крупным турбовинтовым транспортным самолетом. Сейчас в эксплуатации по всему миру осталось всего четыре единицы такого типа.
Такие борта используют для транспортировки тяжелого и крупногабаритного вооружения, техники и живой силы, а также для десантирования войск парашютным и посадочным способом.
- 13 июля белорусские военные провели ротацию личного состава и техники на границе с Украиной.
- В тот же день советник главы ОП Михаил Подоляк заявил , что Россия втягивает Белоруссию в войну, чтобы поглотить ее.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
35.86
Покупка 35.86Продажа 36.88
-
EUR
Покупка 35.91Продажа 37.13
- Актуальное
- Важное