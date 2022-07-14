Об этом сообщает мониторинговая группа "Белорусский Гаюн".

Самолет Ан-22 "Антей" Воздушно-космических сил России сел на военном аэродроме в Мачулищах около 23:39 13 июля.

По предварительным данным, после посадки самолета на аэродроме наблюдались проблемы со светотехническим оборудованием на взлетно-посадочной полосе. В связи с этим вероятность ночного вылета радиолокационного самолета А-50, который там базируется, пока очень низкая.

Ан-22 является самым крупным турбовинтовым транспортным самолетом. Сейчас в эксплуатации по всему миру осталось всего четыре единицы такого типа.

Такие борта используют для транспортировки тяжелого и крупногабаритного вооружения, техники и живой силы, а также для десантирования войск парашютным и посадочным способом.

13 июля белорусские военные провели ротацию личного состава и техники на границе с Украиной.

В тот же день советник главы ОП Михаил Подоляк заявил , что Россия втягивает Белоруссию в войну, чтобы поглотить ее.

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