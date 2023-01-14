Об этом сообщили в telegram-канале "Беларуски Гаюн".

Сообщается, что 2 эшелона ВС РФ были отправлены со ст. Кантемировка (Воронежская обл., РФ) 8 и 9 января 2023 года.

Первый насчитывал 43 вагона из которых: 1 пассажирский и 42 вагона-платформы. Он прибыл на железнодорожную станцию Слоним (Гродненская обл, Беларусь) 11 января в 00:15.

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Издание отмечает, что среди техники в эшелоне прибыли минимум 2 бензовоза Урал, 2 БТРа, 6 грузовиков (Урал и КамАЗ, некоторые - КУНГи), и 1 прицеп (генератор), 1 автокран КамАЗ, 2 бензовоза МАЗ и 1 УАЗ Патриот. На некоторых машинах был знак "Z".

На следующий день, 12 января в 08:00, на станцию Слоним из Кантемировки прибыл еще один эшелон ВС РФ, насчитывавший 52 вагона: 3 пассажирских и 49 вагонов-платформ.

С учетом новой информации, издание отмечает изменение численности группировки ВС РФ в РБ:

Техника – не менее 91-й единицы (уточняется);

Личный состав – ≈ 200 человек.

Напомним, 19 декабря представитель Объединенного переходного кабинета Беларуси Валерий Ковалевский заявил, что роль белорусской территории в войне будет повышаться.

22 декабря британская разведка сообщила, что вооруженные силы Беларуси взяли на себя обучение мобилизованных российских резервистов, хотя РФ традиционно считала белорусские войска ниже собственных сил. К такому шагу Россия решила прибегнуть из-за нехватки собственных кадров, многие из которых дислоцированы в Украине или погибли.

Позже минобороны Великобритании заявило, что предположительно Россия перебросила на обучение в Беларусь части 1-й гвардейской танковой армии РФ.

2 января мониторинговая группа "Беларуски Гаюн" сообщила, что Беларусь продолжила совместные с Россией военные учения до 8 января. Военные учения на территории Беларуси продолжаются с 29 апреля, то есть уже 36 недель.

Министерство обороны Беларуси анонсировало проведение летных тактических учений и штабных тренировок с Россией в конце 2023 года.

О совместных учениях российских и белорусских военных подробно писал украинский журналист, военный эксперт Сергей Згурец в статье от 9 января.

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