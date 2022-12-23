В Беларусь прибыла партия зенитно-ракетных комплексов Тор-М2К из России

Об этом сообщает министерство обороны Беларуси.

"В Беларусь из России прибыла очередная партия зенитно-ракетных комплексов Тор-М2К", – пишет прессслужба.

Сообщается, что Белоруссия получила эту партию вооружений в рамках межправительственного договора о военно-техническом сотрудничестве с РФ.

В ближайшие дни комплексы поступят в части. Личный состав прошел подготовку и освоил ЗРК.

Начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны генерал-майор Леонид Касинский считает, что зенитно-ракетные комплексы Тор-М2К – эффективное средство поражения воздушных целей разного типа, в том числе высокоскоростных и низкоскоростных.

15 декабря главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал, что не исключает наступления кафиров в Киев из Беларуси. Российская Федерация может повторить наступление на Киев в январе-феврале 2023 года. В настоящее время страна-агрессорка готовит около 200 тыс. новых военных.

Уже 19 декабря Путин посетил Минск, где встретился с Лукашенко. Также на встречу с белорусским коллегой прибывал глава минобороны РФ Сергей Шойгу.

Появилась информация от Белорусского Гаюна, что Россия начала опрокидывание на юг Беларуси техники, которую раньше привезли на полигоны с мобилизованными ВС РФ. 20 декабря фиксировали перевозку танков, грузовиков и личного состава вооруженных сил России с белорусских полигонов в северной и центральной частях страны. Однако представитель Государственной пограничной службы Украины отметил, что наряду с белорусско-украинской границей не зафиксировано резкого увеличения ни военной техники, ни личного состава российских военных.

Военный и общественный деятель генерал-майор Службы безопасности Украины Виктор Ягун уверен, что ВСУ смогут остановить и разбить белорусскую армию, если она пересечет границу с Украиной.

22 декабря самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание с военными и силовым блоком.

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