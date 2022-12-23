В Беларусь прибыла партия зенитно-ракетных комплексов Тор-М2К из России
23 декабря сообщается, что из России прибыла партия зенитно-ракетных комплексов Тор-М2К в Беларусь
Об этом сообщает министерство обороны Беларуси.
"В Беларусь из России прибыла очередная партия зенитно-ракетных комплексов Тор-М2К", – пишет прессслужба.
Сообщается, что Белоруссия получила эту партию вооружений в рамках межправительственного договора о военно-техническом сотрудничестве с РФ.
В ближайшие дни комплексы поступят в части. Личный состав прошел подготовку и освоил ЗРК.
Начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны генерал-майор Леонид Касинский считает, что зенитно-ракетные комплексы Тор-М2К – эффективное средство поражения воздушных целей разного типа, в том числе высокоскоростных и низкоскоростных.
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