В Беларусь прибыла десятая колонна вагнеровцев, - Белорусский Гаюн

Об этом пишет мониторинговая группа " Белорусский Гаюн "

Сообщается, что в колонне есть КамАЗ тент, несколько УАЗ СГР, микроавтобус Volkswagen Transporter и не менее 6 фур. У большинства машин номера заклеены, также есть номерные знаки РФ и террористических "ЛНР" и "ДНР". Колонну сопровождает ГАИ Беларуси.

Группа подчеркивает, что эта колонна приехала по новому маршруту.

Сколько вагнеровцев уже прибыло в Беларусь

Ранее Белорусский Гаюн писал, что с 11 по 18 июля в Беларусь прибыло по меньшей мере 5 вагнеровских колонн - это около 382-400 машин, а количество наемников в Беларуси, по информации группы, уже составляло 2000-2500 человек.

20 июля в страну прибыла еще одна колонна с бойцами ПВК Вагнера, ставшая девятой с момента введения наемников на территорию страны.

Как вагнеровцы оказались в Беларуси

После мятежа предводителя ПВК Вагнера Евгения Пригожина, который состоялся в конце июня, в Кремле сообщили о передислокации наемников в Беларусь.

27 июня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. По его словам, прибывшие вместе с ним вагнеровцы не будут охранять размещенное там российское тактическое ядерное оружие. Однако Лукашенко подчеркнул, что ожидает от наемников помощи в обороне Беларуси. Правда, от кого намерена обороняться Беларусь, диктатор не уточнил.

29 июня спутник зафиксировал возведение палаточного лагеря недалеко от Осиповичей в Могилевской области Беларуси, а 3 июля росСМИ опубликовали фото вероятного лагеря для вагнеровцев.

11 июля в минобороны Беларуси заявили, что вагнеровцы будут учить армию РБ воевать.

14 июля сообщалось, что под Осиповичами (Беларусь) проходят занятия с подразделениями территориальных войск, где инструкторами по некоторым военным дисциплинам выступают бойцы ПИК Вагнера.

Утром 15 июля в Беларуси была замечена большая колонна легковых и грузовых автомобилей на номерах так называемых ДНР и ЛНР. Вероятно, это были наемники ПВК Вагнера. В Госпогранслужбе подтвердили эту информацию.

В воскресенье, 16 июля, мониторинговая группа Белорусский Гаюн сообщила , что на контрольно-пропускном пункте на границе между Беларусью и РФ установили два флага – России и ПВК Вагнера.

Вагнеровцы объявили , что 30 июля будет закрыта главная база НДП в РФ – она находится в населенном пункте Молькино, что в Краснодарском крае.

19 июля финансист ПИК Вагнера Евгений Пригожин выступил в Беларуси перед вагнеровцами, назвал ситуацию на фронте "позором" и призвал наемников "дождаться момента, чтобы проявить себя по полной".