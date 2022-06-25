В Беларусь прибыла авиация, из которой ночью обстреливали ракетами Украину, - СМИ
СМИ сообщают, что в Беларусь прибыли дальние стратегические бомбардировщики Ту-22М, которые этой ночью обстреливали Украину
Об этом сообщает Белорусский Гаюн .
В 19:04 стало известно, что над Мстиславлем летят несколько самолетов со стороны России.
"В Микашевичах в районе 19:20 были слышны звуки, похожие на взрывы или выпущенных ракет - 4, а также гул самолета", - говорится в сообщении.
В ведомстве предполагают, что это снова работа дальней авиации типа Ту-22М.
В 19:22 и 19:23 в Речице Столинского района слышали два взрыва и самолеты.
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