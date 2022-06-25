Об этом сообщает Белорусский Гаюн .

В 19:04 стало известно, что над Мстиславлем летят несколько самолетов со стороны России.



"В Микашевичах в районе 19:20 были слышны звуки, похожие на взрывы или выпущенных ракет - 4, а также гул самолета", - говорится в сообщении.



В ведомстве предполагают, что это снова работа дальней авиации типа Ту-22М.



В 19:22 и 19:23 в Речице Столинского района слышали два взрыва и самолеты.

В ночь на 25 июня российские самолеты выпустили по меньшей мере 20 ракет с белорусско-украинской границы.

23 июня глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на встрече в Москве с белорусским коллегой Виктором Хрениным заявил, что России и Беларуси нужно принимать срочные меры по укреплению обороноспособности Союзного государства

23 июня самопровозглашенный президент Беларуси приехал к российскому президенту

22 июня белорусские военные начали мобилизационные учения в Гомельской области

Также подразделения вооруженных сил Беларуси размещают в приграничных с Украиной районах деревянные муляжи танков, чтобы продемонстрировать свое присутствие.

22 июня начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил , что Беларусь сейчас не готова к военной атаке на Украину.

21 июня Минобороны Украины сообщило, что Беларусь сосредоточила на границе с Украиной около 3,5-4 тыс. военных.

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