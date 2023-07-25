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В Беларусь прибыла 11-я колонна вагнеровцев, на этот раз с бронеавтомобилями, - Белорусский Гаюн

25 июля, 2023 вторник
19:49
Война с Россией ЧВК Вагнера

Во вторник, 25 июля, в Беларусь прибыла 11-я колонна вагнеровцев, на этот раз с бронеавтомобилями. В колонне не менее 29 единиц автомобильной техники

Об этом пишет мониторинговая группа " Беларускі Гаюн ".

Отмечается, что бронеавтомобили "Щука" ("Чекан") являются характерным транспортным средством ЧВК Вагнера, ранее эти автомобили в прибывающих в Беларусь колоннах наемников не фиксировались.

Мониторинговая группа сообщает, что колонна, скорее всего, движется в полевой лагерь в селе Цель.

Сколько вагнеровцев уже прибыло в Беларусь

Ранее  Беларускі Гаюн писал, что с 11 по 18 июля в Беларусь прибыло по меньшей мере 5 вагнеровских колонн - это около 382-400 машин, а количество наемников в Беларуси, по информации группы, уже составляло 2000-2500 человек.

20 июля в страну прибыла еще одна колонна с бойцами ЧВК Вагнера, ставшая девятой с момента введения наемников на территорию страны.

Как вагнеровцы оказались в Беларуси

После мятежа предводителя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, который состоялся в конце июня, в Кремле сообщили о передислокации наемников в Беларусь.

27 июня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. По его словам, прибывшие вместе с ним вагнеровцы не будут охранять размещенное там российское тактическое ядерное оружие. Однако Лукашенко подчеркнул, что ожидает от наемников помощи в обороне Беларуси. Правда, от кого намерена обороняться Беларусь, диктатор не уточнил.

29 июня спутник зафиксировал возведение палаточного лагеря недалеко от Осиповичей в Могилевской области Беларуси, а 3 июля росСМИ опубликовали фото вероятного лагеря для вагнеровцев.

11 июля в минобороны Беларуси заявили, что вагнеровцы будут учить армию РБ воевать.

14 июля сообщалось, что под Осиповичами (Беларусь) проходят занятия с подразделениями территориальных войск, где инструкторами по некоторым военным дисциплинам выступают бойцы ЧВК Вагнера.

Утром 15 июля в Беларуси была замечена большая колонна легковых и грузовых автомобилей на номерах "ДНР" и "ЛНР". Вероятно, это были наемники ЧВК Вагнера. В Госпогранслужбе подтвердили эту информацию.

В воскресенье, 16 июля, мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщила , что на контрольно-пропускном пункте на границе между Беларусью и РФ установили два флага – России и ЧВК Вагнера.

Вагнеровцы объявили , что 30 июля будет закрыта главная база ЧВК в РФ – она находится в населенном пункте Молькино, что в Краснодарском крае.

19 июля финансист ЧВК Вагнера Евгений Пригожин выступил в Беларуси перед вагнеровцами, назвал ситуацию на фронте "позором" и призвал наемников "дождаться момента, чтобы проявить себя по полной".

В воскресенье, 23 июля, в Беларусь прибыла десятая колонна вагнеровцев, в которой по меньшей мере десять единиц техники.

Белорусь
Вагнергейт
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