В Беларусь прибыл очередной российский эшелон для участия в учениях ОДКБ

Об этом информирует мониторинговый тг-канал "Беларускі Гаюн" .

"Сегодня около 07:30 в Брест прибыл очередной эшелон с военными ВС РФ", – говорится в заявлении.

Сообщается, что россияне приехали в Беларусь для участия в совместных учениях с силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2023", которые пройдут с 1 по 6 сентября.

В то же время в Беларуси будут проходить учения:

"Поиск-2023" с силами разведки;

"Эшелон-2023" с силами материально-технического обеспечения войск;

"Барьер-2023" с общим формированием РХБЗ и медицинского обеспечения;

"Скала-2023" с подразделениями МЧС.

Справочно. ОДКБ – организация договора о коллективной безопасности – это военно-политическая международная организация, в которую входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Согласно официальным российским документам, созданная 15 мая 1992 г. организация рассматривается как главный межгосударственный инструмент, призванный противостоять региональным вызовам и угрозам военно-политического и военно-стратегического характера, включая борьбу с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

В отличие, например, от НАТО критериев для принятия в ОДКБ не существует. Чтобы стать членом ОДКБ, не нужно отвечать демократическим критериям и иметь реформированную экономику и судебную систему. Власть России пытаются представить ОДКБ как реальную альтернативу Североатлантическому альянсу и всеми силами добивается увеличения веса своей организации в системе международных отношений. С декабря 2004 года ОДКБ имеет статус наблюдателя Генеральной ассамблеи ООН.