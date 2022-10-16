Об этом сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества, помощник министра обороны Беларуси Валерий Ревенко в twitter.

По его словам, российские военные прибудут в Беларусь в рамках развертывания совместной с РФ группировки войск.

"Первые эшелоны с российскими военнослужащими начали прибывать в Беларусь. Передислокация займет несколько дней. Общая численность составит чуть менее 9 тыс. человек", – написал Ревенко.

Он пообещал более подробную информацию рассказать 17 октября.

14 октября российский и беларусский диктаторы Владимир Путин и Александр Лукашенко объявили о развертывании совместной группировки войск в Беларуси.

15 октября стало известно, что в Беларусь прибыли первые российские военные из состава "региональной группировки" войск.

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