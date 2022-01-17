В Беларусь начали прибывать военные РФ для проверки сил реагирования
Военные РФ начали прибывать в Белоруссию для участия в учениях сил реагирования Союзного государства накануне запланированных на февраль совместных российско-белорусских учений
Об этом заявил государственный секретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович, сообщает БелТА.
По его словам, в рамках первого этапа проверки сил реагирования Союзного государства часть российских сил и средств уже прибывает в Белоруссию.
"Планируется отработать организацию управления войсками при их развертывании, отражении ударов средств воздушного нападения противника и его сухопутной составляющей, а также ряд других вопросов", - сказал он.
Вольфович заявил, что правительство беспокоит повышение военной активности стран НАТО вблизи Беларуси.
- Напомним, Беларусь анонсировала внезапную проверку сил реагирования Союзного государства из-за "наращивания военного контингента" у их границ перед совместными учениями с РФ.
- Александр Лукашенко заявил, что в феврале Беларусь совместно с Россией проведет военные учения на западных и южных границах страны.
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