В Беларусь начали прибывать военные РФ для проверки сил реагирования

Об этом заявил государственный секретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович, сообщает БелТА.



По его словам, в рамках первого этапа проверки сил реагирования Союзного государства часть российских сил и средств уже прибывает в Белоруссию.



"Планируется отработать организацию управления войсками при их развертывании, отражении ударов средств воздушного нападения противника и его сухопутной составляющей, а также ряд других вопросов", - сказал он.



Вольфович заявил, что правительство беспокоит повышение военной активности стран НАТО вблизи Беларуси.

Напомним, Беларусь анонсировала внезапную проверку сил реагирования Союзного государства из-за "наращивания военного контингента" у их границ перед совместными учениями с РФ.

Александр Лукашенко заявил, что в феврале Беларусь совместно с Россией проведет военные учения на западных и южных границах страны.