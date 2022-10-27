В Беларусь из России за полгода ввезли около 40 тыс. тонн боеприпасов

Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

Такие данные "Гаюн" получил из телеграм-канала "Сообщество железнодорожников Беларуси".

Речь идет об "учтенных" боеприпасах. За 6 месяцев по железной дороге из России в Беларусь ввезли 1390 вагонов боеприпасов. Больше всего было доставлено в феврале, перед полномасштабным вторжением РФ – 951 вагон (26 769 тонн).

Напомним, Генштаб сообщал, что Беларусь готовится к эскалации, там говорят о "превентивных мерах" против Украины и НАТО.

Как мы писали ранее, по сообщению главы Мелитополя, в поселке Мирное местные зафиксировали наличие беларусских военных

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