Об этом у себя в Facebook сообщило Региональное управление Сил территориальной обороны "Запад".

"Иранские дроны-камикадзе, предположительно, доставлены в Беларусь для атак на западные регионы Украины", - говорится в сообщении.

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Отметим, что от Лунинца до границы с Ривненской областью всего 55 километров. Управление Сил ТрО "Запад" предполагает, что уже в ближайшее время иранские дроны будут атаковать западные или центральные регионы Украины.

"Поэтому призываем ни при каких обстоятельствах не игнорировать сигналы воздушной тревоги", - говорится в сообщении.

С августа Иран тайно поставляет свои боевые дроны в Россию. РФ уже активно использует их в атаке городов Юга Украины, однако ВСУ уже научились их уничтожать, а Пентагон заявил , что они не стали технологическим прорывом РФ в войне против Украины.

23 сентября россияне атаковали беспилотниками Одессу , в результате чего погиб мирный житель. В этот же день Украина выгнала посла Ирана из-за использования российской армией иранских дронов-камикадзе.

В ночь с 29 на 30 сентября российские дроны-камикадзе иранского производства атаковали Николаев и Одессу.

В свою очередь, в ответ на ноту Министерства иностранных дел Украины посол Ирана заявил, что его страна не поставляла беспилотники в Россию. На что Минобороны опубликовало фотографию захваченного украинскими бойцами ударного иранского беспилотника Mohajer-6.

В ночь с 4 на 5 октября в Белой Церкви в Киевской области дважды прогремели взрывы. Город атаковали иранскими дронами-камикадзе.

5 октября в Иране официально опровергли поставки Российской Федерации беспилотников, которые она активно использует в войне, атакуя Украину.

7 октября министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдуллахиан заявил, что его страна не снабжала Россию никаким оружием – несмотря на наличие многочисленных доказательств использования российскими силами иранских беспилотников.

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