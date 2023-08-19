В Беларусь для учений ОДКБ прибыл первый эшелон из России

Об этом сообщает мониторинговый тг-канал "Беларускі Гаюн".

Эшелон с техникой и личным составом вооруженных сил России прибыл на станцию Брест-Южный 18 августа.

"По нашим данным, военные ВС РФ прибыли в Брест для участия в совместных учениях с силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2023", которые пройдут в Беларуси с 1 по 6 сентября", - указывает мониторинговый канал.

В то же время в Беларуси будут проходить учения:

"Поиск-2023" с силами разведки;

"Эшелон-2023" с силами материально-технического обеспечения войск;

"Барьер-2023" с общим формированием войск радиационной, химической и биологической защиты и медицинского обеспечения;

"Скала-2023" с подразделениями МЧС.

По информации мониторингового канала, российские военные будут находиться на полигоне "Брестский" по меньшей мере до 9 сентября, там состоится часть запланированных учений.