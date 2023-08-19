В Беларусь для учений ОДКБ прибыл первый эшелон из России
Первый эшелон из России прибыл в Беларусь для учений Организации договора о коллективной безопасности, в которую входят также Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан
Об этом сообщает мониторинговый тг-канал "Беларускі Гаюн".
Эшелон с техникой и личным составом вооруженных сил России прибыл на станцию Брест-Южный 18 августа.
"По нашим данным, военные ВС РФ прибыли в Брест для участия в совместных учениях с силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2023", которые пройдут в Беларуси с 1 по 6 сентября", - указывает мониторинговый канал.
В то же время в Беларуси будут проходить учения:
- "Поиск-2023" с силами разведки;
- "Эшелон-2023" с силами материально-технического обеспечения войск;
- "Барьер-2023" с общим формированием войск радиационной, химической и биологической защиты и медицинского обеспечения;
- "Скала-2023" с подразделениями МЧС.
По информации мониторингового канала, российские военные будут находиться на полигоне "Брестский" по меньшей мере до 9 сентября, там состоится часть запланированных учений.
- 10 января стало известно, что Армения отказалась от проведения учений ОДКБ на своей территории, поскольку страна считает нецелесообразным проведение учений в сложившейся ситуации.
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