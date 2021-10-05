В Байдена прокомментировали упоминание о Зеленском в Pandora Papers об отмывании $40 млн для Коломойского

Об этом Голосу Америки во время брифинга в Белом доме сказала пресс-секретарь админиcтрации президента США Джен Псаки.

"Президент Байден предан делу повышения прозрачности как в американской, так и в международной финансовой системе. На международных форумах он сосредоточил внимание на важности сравнить правила игры, уменьшить коррупцию и убедиться, что мы делаем это как скоординированное международное общество. Я бы не сказала, что эти обвинения меняют диалог между Вашингтоном и Киевом. Скорее, они делают это вопрос более важным на международной повестке дня", - сказала Псаки.

Напомним, Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал "Архив Пандоры" из 12 млн документов об оффшорах мировых лидеров и чиновников, среди которых оказался президент Украины Владимир Зеленский.

3 октября состоялась премьера фильма-расследования "Оффшор 95" журналистов "Слидство.Инфо", в котором утверждается, что президент Украины Владимир Зеленский и его близкие соратники по "Кварталу 95" могли быть причастны к переводу $40 млн от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.

Впоследствии, генеральная прокурор Ирина Венедиктова прокомментировала расследование относительно возможных оффшоров президента Украины Владимира Зеленского.

Советник председателя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что в фильме-расследовании "Слидство.инфо" о президенте Владимире Зеленском и связанных с ним оффшорных компаниях "нет ничего компрометирующего" .

НАПК проверяет декларации президента Украины Владимира Зеленского и председателя СБУ Ивана Баканова, учитывая появившуюся после расследования Pandora Papers информацию.