В "Баварии" подтвердили бесплатный уход футболиста-победителя ЛЧ, который стоит 35 млн евро
Защитник "Баварии" Никлас Зюле гарантированно покинет немецкий топ-клуб по завершении сезона
Об этом сообщает Bayern&Germany .
Глава правления "Баварии" Оливер Кан подтвердил, что Зюле уйдет бесплатно, ведь его контракт истекает летом.
"Конечно, это неприятно. Переговоры с Никласом продолжались несколько месяцев – клуб сделал ему очень хорошее предложение, но иногда бывает так, что стороны не достигли согласия. В "Баварии" он стал одним из лучших центральных защитников, демонстрируя невероятную игру в течение пяти лет лет", – сказал Кан.
Среди претендентов на Никласа Зюле есть испанская "Барселона". Каталонцам нравится, что они могут сэкономить на трансфере, готовы предложить ему долгосрочный контракт с хорошей зарплатой.
В этом сезоне Никлас Зюле совершил 1 ассист в 25 матчах за "Баварию". Трансферная стоимость игрока оценивается в 35 млн евро.
Зюле в "Баварии" с 2017 года. Центрбек четырежды выигрывал Бундеслигу и побеждал в Лиге чемпионов.
- 24 января стало известно, что защитник Никлас Зюле бесплатно покинет мюнхенскую "Баварию" следующим летом.
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