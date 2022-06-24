В "Баварии" отреагировали на информацию о трансфере Роналду

Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Салихамиджич отреагировал на информацию AS, что форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду может перейти в "Баварию".

"Криштиану Роналду – топ-игрок с выдающейся карьерой. Но распространившиеся слухи – это просто слухи. В этом нет правды", – сказал спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb