В "Баварии" отреагировали на информацию о трансфере Роналду
Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич опроверг информацию о трансфере форварда "Ман Юнайтед" Криштиану Роналду
Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.
Салихамиджич отреагировал на информацию AS, что форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду может перейти в "Баварию".
"Криштиану Роналду – топ-игрок с выдающейся карьерой. Но распространившиеся слухи – это просто слухи. В этом нет правды", – сказал спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич.
- Звездный форвард английского "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду рискует впервые в карьере пропустить розыгрыш Лиги чемпионов , если не уйдет из МЮ.
- 22 июня сообщалось, что Роналду может вернуться в туринский "Ювентус".
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