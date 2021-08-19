В "Баварии" определились с будущим Левандовского
Мюнхенская "Бавария" не собирается продавать польского нападающего Роберта Левандовского
Об этом сообщает Goal.com.
По информации источника, "Бавария" ни при каких обстоятельствах не отпустит поляка этим летом. Продажа Левандовского будет рассматриваться минимум до конца сезона. Форвард также не хочет уходить из клуба.
В прошлом сезоне Роберт Левандовски сыграл 40 матчей, забил 48 голов и отдал 9 результативных передач. Transfermarkt оценивается в 60 млн евро.
- Напомним, в декабре ФИФА признала Роберта Левандовски лучшим футболистом мира 2020 года.
- 10 января Роберт Левандовски стал первым футболистом Бундеслиги с 1969 года, который забил 20 голов за первые 15 матчей чемпионата.
- 28 июля стало известно, что нападающий "Баварии" Роберт Левандовски продолжит выступать в мюнхенском топ-клубе.
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