В "Баварии" определились с будущим Левандовского

Об этом сообщает Goal.com.



По информации источника, "Бавария" ни при каких обстоятельствах не отпустит поляка этим летом. Продажа Левандовского будет рассматриваться минимум до конца сезона. Форвард также не хочет уходить из клуба.

В прошлом сезоне Роберт Левандовски сыграл 40 матчей, забил 48 голов и отдал 9 результативных передач. Transfermarkt оценивается в 60 млн евро.