В "Баварии" нашли, кем заменить Левандовски
Немецкий форвард Тимо Вернер может перейти в мюнхенскую "Баварию"
Об этом сообщает Sport1.
Лидер "Баварии" Роберт Левандовски может покинуть мюнхенский клуб в конце этого сезона. По информации источника, поляк уже ищет себе новый клуб.
"Бавария" также начала поиск замены Левандовски. Чемпионы Германии рассматривают кандидатуру форварда "Челси" Тимо Вернера.
Его лично хочет видеть в команде главный тренер Юлиан Нагельсманн, они работали вместе в "Лейпциге". После этого Вернер перешел в "Челси" за 53 млн евро.
В прошлом сезоне Роберт Левандовски сыграл 40 матчей, забил 48 голов и отдал 9 результативных передач. Transfermarkt оценивается в 60 млн евро.
- Напомним, в декабре ФИФА признала Роберта Левандовски лучшим футболистом мира 2020 года.
- 10 января Роберт Левандовски стал первым футболистом Бундеслиги с 1969 года, который забил 20 голов за первые 15 матчей чемпионата.
- 28 июля стало известно, что нападающий "Баварии" Роберт Левандовски продолжит выступать в мюнхенском топ-клубе.
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