В "Баварии" нашли, кем заменить Левандовски

Об этом сообщает Sport1.

Лидер "Баварии" Роберт Левандовски может покинуть мюнхенский клуб в конце этого сезона. По информации источника, поляк уже ищет себе новый клуб.

"Бавария" также начала поиск замены Левандовски. Чемпионы Германии рассматривают кандидатуру форварда "Челси" Тимо Вернера.

Его лично хочет видеть в команде главный тренер Юлиан Нагельсманн, они работали вместе в "Лейпциге". После этого Вернер перешел в "Челси" за 53 млн евро.