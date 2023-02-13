В Батуми у берега взорвалась морская мина
В Батуми на берегу Черного моря взорвалась мина, которую принесло водой
Об этом сообщил грузинский телеканал "Рустави-2" .
По информации телеканала, взрыв произошел в море примерно в 25 метрах от берега. Очевидцы услышали звук взрыва и даже сняли инцидент на видео.
В результате взрыва никто не пострадал и не были причинены материальные повреждения, утверждает телеканал. О происхождении мины не сообщается.
На место прибыли представители министерства внутренних дел Грузии.
Также об этом сообщают местные telegram-каналы .
- 27 декабря в Николаевской области вблизи Коблева к берегу прибилась взорвавшаяся впоследствии морская мина российских захватчиков.
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