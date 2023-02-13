В Батуми у берега взорвалась морская мина

Об этом сообщил грузинский телеканал "Рустави-2" .

По информации телеканала, взрыв произошел в море примерно в 25 метрах от берега. Очевидцы услышали звук взрыва и даже сняли инцидент на видео.

В результате взрыва никто не пострадал и не были причинены материальные повреждения, утверждает телеканал. О происхождении мины не сообщается.

На место прибыли представители министерства внутренних дел Грузии.

Также об этом сообщают местные telegram-каналы .