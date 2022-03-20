"В батальоне из 60 военных осталось только 13, а 70% техники уничтожено": СБУ в очередной раз перехватила разговоры кафиров
СБУ перехватила информацию об очередной "секретной тактике" российских захватчиков: хотят убежать "с минимальными потерями"
Информацию сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.
В перехваченном разговоре со своей женой оккупант признается, что их армия не может выполнять задание. В его батальоне из 60 военных осталось только 13, а 70% техники уничтожено украинскими военными.
"Хваленная армия Путина» – деморализована и потеряла свою боевую мощь. Поэтому командир батальона принял волевое решение – "У-БЕ-ГАТЬ". Чем больше таких решений будут принимать оккупанты – тем лучше для них. Потому что наша цель – уничтожить не 70%, а 100% российских захватчиков. Тактика «бегать» – единственная верная для захватчиков», - сказал спикер СБУ.
- Напомним, российские военные калечат себя, чтобы не воевать с Украиной.
- В перехваченных телефонных разговорах кафиры рассказывают об обстрелах мирного населения.
- Оккупанты ищут "украинские патроны", чтобы прострелить себе ноги и попасть в госпиталь.
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