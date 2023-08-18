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В батальоне боевиков "Восток" предложили России заморозить войну в Украине вдоль нынешней линии фронта, - ISW

18 августа, 2023 пятница
05:46
Война с Россией

Командир батальона боевиков "Восток", действующего на оккупированной территории Донецкой области, Александр Ходаковский предложил России заморозить войну в Украине вдоль нынешней линии фронта, восстановив нарратив, дремавший после вооруженного мятежа финансиста ЧВК Вагнера Евгения Пригожина

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW) в новом отчете.

Так, Ходаковский заявил, что Россия не сможет свергнуть Украину военным путем в ближайшей перспективе и что российские войска вряд ли легко займут дополнительные украинские города, повторяя комментарии Пригожина, сделанные в апреле 2023 года.

Как отмечается, боевик пришел к выводу, что России скорее всего придется пойти на "перемирие" и что Россия может вступить с Украиной в фазу "ни мира, ни войны". Он также предположил, что Украина будет "достаточно ослаблена в этом состоянии замороженного конфликта и что Россия сможет иметь большее влияние на Украину в такой ситуации, чем она может сейчас во время "Специальной военной операции".

Аналитики напоминают, что в эссе Пригожина от 14 апреля говорится, чтобы Россия заморозила войну в Украине, чтобы создать условия для "будущей победы без переговоров". А российские источники периодически утверждали, что кремлевская фракция якобы заинтересована в замораживании войны вдоль нынешней линии фронта по подобным причинам, а также из-за беспокойства внутриполитической стабильностью и экономическими последствиями войны.

Обсуждение подобного нарратива затихло из-за относительного молчания Пригожина после восстания вагнеровцев и ареста пылкого ультранационалиста Игоря Гиркина, который постоянно призывал Кремль сопротивляться фракции, которая стремится заморозить войну, говорят в Институте.

Эксперты предполагают, что Ходаковский повторно вводит этот нарратив в российское информационное пространство от имени фракции, якобы заинтересованной в заморожении войны, хотя он, вероятно, оказывает ограниченное влияние на само российское руководство.

"Ходаковский командует силами, которые обороняются в районе границы Донецко-Запорожской области, и его комментарии о замораживании войны после освобождения украинцами Урожайного 16 августа предполагают, что последние украинские продвижения могут значительно ослабить доверие к российской обороне вдоль широкого фронта на юге Украины", - подчеркивают в ISW.

Ранее Ходаковский выражал обеспокоенность по поводу российской обороны в районе границы Донецко-Запорожской области, в частности, относительно слабых контрбатарейных возможностей России, больших потерь РФ, истощенных оккупационных сил и отсутствия резервов. Также призвал к оперативной паузе 13 августа, чтобы "российские силы могли накопить ресурсы для новой операции".

"Эскалация Ходаковского от призыва к оперативной паузе к предложению, чтобы Россия заморозила конфликт, возможно, связана с его собственным опытом недавних тактически важных украинских достижений и ухудшением обороны российских сил в Урожайном", - добавляют аналитики.

  • Украинские военные 16 августа полностью освободили Урожайное в Донецкой области и закреплялись на достигнутых рубежах.
  • Уже 17 августа ВСУ имели успех южнее Урожайного: там защитники закреплялись на достигнутых рубежах, наносили огневое поражение артиллерией по выявленным целям россиян. Также Силы обороны осуществляли меры контрбатарейной борьбы.

Россия
російська армія
Донетчина
оккупированные территории
Запорожская область
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