В бассейнах Сяна и Днестра вода в реках поднимется на 2 м

Предупреждение обнародовано Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям, информирует Еспресо.TV .

"17 июля на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) Ожидается продолжение подъема уровней воды на 1,5 - 2,5 м над уровнями 15 июля на 8:00 ч", - говорится на официальном сайте ведомства.



Местами возможно затопление заводей, прирiчкових сельскохозяйственных угодий (и уровень опасности - желтый).





Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb