В бассейнах Сяна и Днестра вода в реках поднимется на 2 м
Сегодня, 17 июля 2021 года, может резко подняться уровень воды в водоемах Карпатского региона
Предупреждение обнародовано Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям, информирует Еспресо.TV .
"17 июля на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) Ожидается продолжение подъема уровней воды на 1,5 - 2,5 м над уровнями 15 июля на 8:00 ч", - говорится на официальном сайте ведомства.
Местами возможно затопление заводей, прирiчкових сельскохозяйственных угодий (и уровень опасности - желтый).
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