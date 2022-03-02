Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией В Барышевке украинские войска взорвали мост после прохода оккупантов. Захватчики готовы сдаться в плен, – Геращенко

В Барышевке украинские войска взорвали мост после прохода оккупантов. Захватчики готовы сдаться в плен, – Геращенко

2 мартa, 2022 среда
19:29
война с Россией

Украинские защитники взорвали мост в населенном пункте Барышевка в Киевской области.

Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

Отмечают, что мост взорвали после того, как через него прошла колонна оккупантов. После этого началась авиационная атака противника.

"Вражескую колонну заметили в Катюжанке Киевской области. У российских солдат закончилось топливо и боеприпасы. Оккупанты готовы сдаться в плен", – добавляют в сообщении.

  • Напомним, в Запорожье жители Энергодара стали стеной в защиту города и заблокировали вход оккупантам.
  • Генеральная Ассамблея ООН осуждает решение Российской Федерации от 24 февраля 2022 года о "специальной военной операции" в Украине, выражает серьезную обеспокоенность сообщениями о нападениях на гражданские объекты, а также о жертвах среди гражданского населения.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

военные новости
война новости
Читайте также:
Алексей Данилов
1 мартa, 2022 вторник
Украина может нанести удар по объектам в Беларуси в ответ на вторжение войск, - секретарь СНБО
пенсия
1 мартa, 2022 вторник
Правительство рассказало, как будут платить пенсии в марте
2 мартa, 2022 среда
Сначала разбомбила авиация, а потом терроборона гоняла по полями: ВСУ уничтожили колонну войск РФ в Николаевской области
Киев
+1°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.25
    Покупка 29.25
    Продажа 31.15
  • EUR
    Покупка 32.7
    Продажа 34.78
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
3 мартa
01:58
Три самолета, два вертолета, колонны бронированной техники: Воздушные силы ВСУ сообщают о потерях оккупантов в сутки
01:32
Зеленский присвоил звание Героя Украины 15 украинским защитникам
01:13
За неделю убито почти 9 тыс. российских оккупантов, Украина не хочет быть покрыта трупами военных, убирайтесь домой со своей армией, - Зеленский
00:31
ОБСЕ
В Харькове при обстреле погибла сотрудница ОБСЕ
00:22
Усик и Ломаченко говорят, что нас сюда не звали, они ведь герои. Мне стыдно за то, что мы пришли в Украину, - русский пленник
00:21
В Румынии разбился вертолет, вылетевший на поисково-спасательную миссию истребителя МиГ-21, семь человек погибли
00:02
Путин больше не знает, что делает. Мои соболезнования и солидарность украинскому народу, - бывший президент ФИФА Блаттер
2022, среда
2 мартa
23:47
Самый жестокий день войны из семи: россияне снова обстреливают Мариуполь, в городе нет света, воды и тепла, - глава горсовета
23:30
Обновлено
Украинское ПВО сбило вражескую ракету в районе Южного железнодорожного вокзала в Киеве
22:46
Переговоры Украины с Россией пройдут не в Беловежской Пуще, - Арахамия
22:27
Обновлено
В Черном море российский корабль атаковал гражданское судно под флагом Бангладеш
22:25
В Волновахе гуманитарная катастрофа из города эвакуировали около 400 человек, большинство из которых дети, - ГСЧС
22:12
Враг пытается прорваться в Киев, но украинские защитники держат оборону, - Кличко
22:04
Уничтожайте тыловые колонны, надо лишить российские войска поддержки, - Резников обратился к жителям захваченных территорий
22:03
В Киеве откроют Северный и Дарницкий мосты, - Кличко
21:58
"Кодную тысячу" теперь можно тратить на продукты или любые товары
21:53
Матеуш Моравецкий
Польша призывает ЕС отказаться от угля из России
21:50
Су-24
Российские истребители нарушили воздушное пространство Швеции
21:43
Android
В Украине начала работу горячая линия для помощи населению и войску
21:42
Алексей Арестович
Арестович считает, что возможная мобилизация в РФ создаст условия для внутреннего переворота
21:35
санкции против рф
США вводят новые санкции против России и Белоруси
21:31
США помогут восстановить украинскую инфраструктуру после войны, – Кубраков
21:19
В Бородянке в Киевской области спасатели достали более 200 человек из-под завалов
21:16
Освободили Макаров, берем пленных, держим позиции, - сводка Генштаба
20:58
На одного предателя Украины меньше: пророссийского председателя Кременецкой ОТГ в Луганской области нашли мертвым
20:42
Я боролась за свою страну, – Свитолина прокомментировала разгромную победу над россиянкой в Мексике
20:31
Монастырский заявил о необходимости эвакуации людей из трех населенных пунктов в Донецкой области
20:24
санкции против РФ
Рада планирует национализировать все имущество РФ в Украине
20:21
В Николаевской области задержали 28 военных РФ, им грозит пожизненное заключение
20:16
"Флаг над нами украинский": мэр Херсона рассказал о требованиях армии РФ к горожанам
20:09
"Отныне никаких пленных. Позвоните маме в последний раз": Командование сил спецопераций ВСУ обратилось к российским военным
20:02
Второй этап переговоров Украины с Россией состоится в Беловежской пуще
19:54
Украинские ученые призывают мир не финансировать российскую науку
19:53
пенсия
Пенсионный фонд выделил 8,2 млрд грн для начала выплат пенсий в марте
19:53
Жозеп Боррель
Глава европейской дипломатии созывает встречу с Кулебой, Блинкеном и Столтенбергом
19:36
Жителей Херсона просят не выходить на улицу
19:31
Более 2 тысяч: Россия впервые озвучила потери в войне на территории Украины
19:29
Грузия срочно подает заявку на вступление в ЕС
19:27
Ярослав Ракицкий
"Из-за сложной семейной ситуации": футболист Ракицкий покинул российский "Зенит"
19:18
Генассамблея ООН приняла резолюцию, требующую от россиян вывести войска из Украины
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV