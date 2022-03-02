В Барышевке украинские войска взорвали мост после прохода оккупантов. Захватчики готовы сдаться в плен, – Геращенко

Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.



Отмечают, что мост взорвали после того, как через него прошла колонна оккупантов. После этого началась авиационная атака противника.

"Вражескую колонну заметили в Катюжанке Киевской области. У российских солдат закончилось топливо и боеприпасы. Оккупанты готовы сдаться в плен", – добавляют в сообщении.

Напомним, в Запорожье жители Энергодара стали стеной в защиту города и заблокировали вход оккупантам.

Генеральная Ассамблея ООН осуждает решение Российской Федерации от 24 февраля 2022 года о "специальной военной операции" в Украине, выражает серьезную обеспокоенность сообщениями о нападениях на гражданские объекты, а также о жертвах среди гражданского населения.