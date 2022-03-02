В Барышевке украинские войска взорвали мост после прохода оккупантов. Захватчики готовы сдаться в плен, – Геращенко
Украинские защитники взорвали мост в населенном пункте Барышевка в Киевской области.
Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.
Отмечают, что мост взорвали после того, как через него прошла колонна оккупантов. После этого началась авиационная атака противника.
"Вражескую колонну заметили в Катюжанке Киевской области. У российских солдат закончилось топливо и боеприпасы. Оккупанты готовы сдаться в плен", – добавляют в сообщении.
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