Об этом сообщает Общественное радио.

Пророссийские символы "Z" появились на старой стене времен Римской империи, построенной между IV и I веками до нашей эры. Символы появились также на здании, где расположен волонтерский центр, оказывающий помощь украинским беженцам.

Подобные инциденты случались и раньше, особенно в местах, где раздавали помощь украинцам. Сейчас, судя по новым сообщениям и фото в соцсетях, пророссийские вандалы активизировались снова.

15 июля СМИ сообщили, что более 130 тыс. граждан Украины, выехавших из-за российского вторжения, получили в Испании статус временной защиты . Власти объяснили, что временная защита включает разрешение на проживание и разрешение на работу для людей совершеннолетнего возраста. Кроме того, Генеральное управление дорожного движения решило, что перемещенные лица, получающие временную защиту, также могут законно использовать свои водительские права в Испании в течение как минимум одного года.

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