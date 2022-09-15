В Барселоне волонтерский центр разрисовали пророссийскими символами "Z"
В центре Барселоны вандалы разрисовали волонтерский центр и исторические памятники символами "Z", которые использует российская армия в Украине
Об этом сообщает Общественное радио.
Пророссийские символы "Z" появились на старой стене времен Римской империи, построенной между IV и I веками до нашей эры. Символы появились также на здании, где расположен волонтерский центр, оказывающий помощь украинским беженцам.
Подобные инциденты случались и раньше, особенно в местах, где раздавали помощь украинцам. Сейчас, судя по новым сообщениям и фото в соцсетях, пророссийские вандалы активизировались снова.
- 15 июля СМИ сообщили, что более 130 тыс. граждан Украины, выехавших из-за российского вторжения, получили в Испании статус временной защиты . Власти объяснили, что временная защита включает разрешение на проживание и разрешение на работу для людей совершеннолетнего возраста. Кроме того, Генеральное управление дорожного движения решило, что перемещенные лица, получающие временную защиту, также могут законно использовать свои водительские права в Испании в течение как минимум одного года.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.88
Покупка 39.88Продажа 40.75
-
EUR
Покупка 39.59Продажа 40.73
- Актуальное
- Важное