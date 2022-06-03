В "Барселоне" решили сократить зарплаты большинства футболистов на 50%
Испанская "Барселона" собирается снизить зарплатные расходы и сократить выплаты для большинства футболистов команды на 50%
Об этом сообщает Mundo Deportivo .
По информации источника, снижение контрактных выплат не касается тех, кто недавно продлил соглашения с клубом. Речь идет об Ансу Фати, Педри и Рональде Араухо, а также зимних трансферах Ферран Торрес, Пьер-Эмерик Обамеянг и Дани Алвес.
Уменьшение зарплатной ведомости "Барселоны" связано с необходимостью регистрации других футболистов и правил ФФП (финансового фейр-плея).
Уменьшение зарплат на 50% – это сложная задача. Агенты двух значимых игроков "Барсы" отметили, что те уже соглашались на подобные требования клуба.
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