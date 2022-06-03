Об этом сообщает Mundo Deportivo .

По информации источника, снижение контрактных выплат не касается тех, кто недавно продлил соглашения с клубом. Речь идет об Ансу Фати, Педри и Рональде Араухо, а также зимних трансферах Ферран Торрес, Пьер-Эмерик Обамеянг и Дани Алвес.

Уменьшение зарплатной ведомости "Барселоны" связано с необходимостью регистрации других футболистов и правил ФФП (финансового фейр-плея).

Уменьшение зарплат на 50% – это сложная задача. Агенты двух значимых игроков "Барсы" отметили, что те уже соглашались на подобные требования клуба.

15 мая Роберт Левандовски заявил, что, возможно, сыграл последний матч за мюнхенскую "Баварию".

18 мая сообщалось, что Левандовски согласовал условия личного контракта с испанской "Барселоной".

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