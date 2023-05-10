В "Барселоне" решили расстаться с легендой клуба
Капитан испанской "Барселоны" Серхио Бускетс принял решение покинуть клуб
Об этом сообщает авторитетный футбольный инсайдер и журналист Луис Рохо.
По информации источника, 30 июня этого года Серхио Бускетс покинет "Барселону". Стороны не договорились о новом контракте.
34-летний Серхио Бускетс является воспитанником "Барселоны". Всю взрослую карьеру опорный полузащитник провел именно в этой команде. В общей сложности испанец сыграл 719 матчей, забил 18 голов и отдал 45 ассистов.
Бускетс трижды выигрывал Лигу чемпионов и восемь раз брал Ла Лигу. Также является чемпионом мира и Европы.
Сейчас Серхио Бускетс - капитан "Барсы".
- 8 мая стало известно, что вингер "Барселоны" Усман Дембеле летом может перейти в немецкую "Баварию".
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