В "Барселоне" решили расстаться с легендой клуба

Об этом сообщает авторитетный футбольный инсайдер и журналист Луис Рохо.

По информации источника, 30 июня этого года Серхио Бускетс покинет "Барселону". Стороны не договорились о новом контракте.

34-летний Серхио Бускетс является воспитанником "Барселоны". Всю взрослую карьеру опорный полузащитник провел именно в этой команде. В общей сложности испанец сыграл 719 матчей, забил 18 голов и отдал 45 ассистов.

Бускетс трижды выигрывал Лигу чемпионов и восемь раз брал Ла Лигу. Также является чемпионом мира и Европы.

Сейчас Серхио Бускетс - капитан "Барсы".