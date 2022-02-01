В "Барселоне" решили поставить точку в скандальной трансферной истории чемпиона мира, которого гонят из клуба
Нападающий испанской "Барселоны" Усман Дембеле вскоре станет свободным агентом и покинет каталонский топ-клуб
Об этом сообщает El Mundo Deportivo.
По информации источника, "Барселона" собирается сегодня, 1 февраля, встретиться с Усманом Дембеле и договориться о расторжении контракта. Действующий договор заканчивается летом 2022 года.
В "Барселоне" не хотят еще несколько месяцев платить зарплату Дембеле, ведь он собирается уйти в июле бесплатно. В январе француз отказался переходить в другой клуб, трансферное окно закрылось. Теперь "Барсе" остается лишь один вариант, чтобы избавиться от футболиста, - расторгнуть контракт.
В нынешнем сезоне Усман Дембеле сыграл за "Барселону" 11 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи. Контракт француза с каталонцами рассчитан до июня 2022 года.
24-летний вингер перешел в "Барселону" в 2017 году из дортмундской "Боруссии" за 140 млн евро и сейчас является самым дорогим трансфером испанского клуба.
- 17 января сообщалось, что в "Барселоне" не будут давать игровую практику Усману Дембеле, если он не подпишет новый контракт с клубом.
- 20 января "Барселона" выставила Дембеле на трансфер.
- 20 января сообщалось, что "Ман Юнайтед" может бесплатно подписать Усмана Дембеле.
- После этого французский полузащитник Усман Дембеле сделал откровенное эмоциональное заявление по поводу своей ситуации в "Барселоне".
- 25 января стало известно, что вингер Усман Дембеле намерен завершить конфликтную ситуацию, возникшую между ним и "Барселоной" из-за отказа продлить контракт.
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