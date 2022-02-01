В "Барселоне" решили поставить точку в скандальной трансферной истории чемпиона мира, которого гонят из клуба

Об этом сообщает El Mundo Deportivo.



По информации источника, "Барселона" собирается сегодня, 1 февраля, встретиться с Усманом Дембеле и договориться о расторжении контракта. Действующий договор заканчивается летом 2022 года.



В "Барселоне" не хотят еще несколько месяцев платить зарплату Дембеле, ведь он собирается уйти в июле бесплатно. В январе француз отказался переходить в другой клуб, трансферное окно закрылось. Теперь "Барсе" остается лишь один вариант, чтобы избавиться от футболиста, - расторгнуть контракт.

В нынешнем сезоне Усман Дембеле сыграл за "Барселону" 11 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи. Контракт француза с каталонцами рассчитан до июня 2022 года.



24-летний вингер перешел в "Барселону" в 2017 году из дортмундской "Боруссии" за 140 млн евро и сейчас является самым дорогим трансфером испанского клуба.