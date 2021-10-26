В "Барселоне" решили отстранить от команды футболиста за 125 млн евро
Руководство "Барселоны" рассматривает возможность отстранить от команды француза Усмана Дембеле
Об этом сообщает Marca .
По информации источника, Дембеле рискует остаться вне состава основной команды. Руководство "Барселоны" рассматривает возможность оставить отстранить футболиста, если он откажется продлевать контракт.
В этом сезоне Усман Дембеле еще не провел ни одного матча из-за травмы, полученной в июне. Transfermarkt оценивает вингера в 50 млн евро. Его контракт действует до июня 2022 года.
24-летний француз переехал в Испанию в 2017 году из дортмундской "Боруссии", за 125 млн евро. Но так и не смог стать лидером "Барсы" из-за травм и различных скандалов.
Дембеле выиграл чемпионат мира по футболу в 2018 году.
- В 2019 году Усман Дембеле разгневал руководство "Барселоны", скрывая отдых в Сенегале.
- После этого "Барселона" сообщила, что за эту затею Дембеле должен заплатить несколько тысяч долларов.
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