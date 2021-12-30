В "Барселоне" окончательно определились с будущим скандального футболиста за 125 млн евро

Об этом сообщает издание Diario Sport.



Дембеле и Барселона не могут договориться о новом контракте. Испанский клуб намерен продать француза в январе, если о контракте так и не договорятся. Каталонцы рассмотрят любое предложение, чтобы заработать и пополнить бюджет клуба.

В этом сезоне Усман Дембеле провел всего семь матчей, в которых забил 1 гол. Transfermarkt оценивает вингера в 50 млн евро. Его контракт действует до июня 2022 года.



24-летний француз переехал в Испанию в 2017 году из дортмундской "Боруссии", за 125 млн евро. Но так и не смог стать лидером "Барсы" из-за травм и различных скандалов.



Дембеле выиграл чемпионат мира по футболу в 2018 году.

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