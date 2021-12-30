В "Барселоне" окончательно определились с будущим скандального футболиста за 125 млн евро
Испанская "Барселона" гарантированно продаст француза Усмана Дембеле в январе, если он не подпишет новый контракт с клубом
Об этом сообщает издание Diario Sport.
Дембеле и Барселона не могут договориться о новом контракте. Испанский клуб намерен продать француза в январе, если о контракте так и не договорятся. Каталонцы рассмотрят любое предложение, чтобы заработать и пополнить бюджет клуба.
В этом сезоне Усман Дембеле провел всего семь матчей, в которых забил 1 гол. Transfermarkt оценивает вингера в 50 млн евро. Его контракт действует до июня 2022 года.
24-летний француз переехал в Испанию в 2017 году из дортмундской "Боруссии", за 125 млн евро. Но так и не смог стать лидером "Барсы" из-за травм и различных скандалов.
Дембеле выиграл чемпионат мира по футболу в 2018 году.
- В 2019 году Усман Дембеле разгневал руководство "Барселоны", скрывая отдых в Сенегале.
- После этого "Барселона" сообщила, что за эту затею Дембеле должен заплатить несколько тысяч долларов.
- 26 октября этого года сообщалось, что руководство Барселоны рассматривает возможность отстранить от команды француза Усмана Дембеле.
- Напомним, 6 ноября "Барселона" объявила о назначении главным тренером Хави.
- 3 декабря стало известно, что испанская "Барселона" может реализовать французского вингера Усмана Дембеле.
- 22 декабря сообщалось, что Дембеле решил продлить контракт с "Барселоной".
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