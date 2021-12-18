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В Барселоне люди вышли на протест из-за увеличения доли преподавания на испанском языке в школах

18 декабря, 2021 суббота
18:17

Тысячи каталонцев вышли на улицы Барселоны, из-за решения суда, согласно которому 25% школьных предметов должны преподаваться на испанском языке

Об этом информирует AP.

По данным СМИ присутствует сокращение использования каталонского языка в школах региона.

Демонстранты говорят, что это угрожает образовательной системе, которая помогла вернуть каталонский язык в общее пользование.

"Демократии не свойственно, чтобы суд признал недействительной образовательную систему, которую поддерживает общество и его парламент. По нашим опросам, 82% каталонцев поддерживают нынешнюю систему", – сказал глава Платформы языка Аскар Эскудер.

Родители, которые хотят, чтобы их дети больше изучали испанский, говорят, что действующая система нарушает право на обучение на государственном языке.

Верховный суд отклонил апелляцию правительства Каталонии на решение о том, что школы региона должны гарантировать не менее 25% учебных предметов преподавания на испанском языке.

По состоянию на данный момент, большинство школ в регионах используют испанский язык только на уроках испанского языка.

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акция протеста
Испания
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