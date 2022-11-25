Об этом сообщает Минреинтеграция в телеграмм.

Пресс-служба информирует, что ПриватБанк будет применять единые лимиты для снятия наличных денег в своих банкоматах. Теперь абонент каждого украинского банка может получить в Привате до 20 тыс. гривен наличными за одну операцию. Повторить ее можно через три часа.

"Увеличение лимитов позволит клиентам всех банков при необходимости получить доступ к наличным средствам через крупнейшую в Украине сеть банкоматов", - говорится в сообщении.

В Минреинтеграции напоминают, что в настоящее время в сети ПриватБанка работают более 5 тыс. банкоматов во всех областях Украины.

Вчера, 24 ноября, Ощадбанк сообщил , что теперь украинцы могут снимать наличные деньги в его банкоматах без комиссии с карточек любых банков.

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