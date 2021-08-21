В банкоматах Афганистана закончились наличные, Western Union не работает

Это существенно влияет на уровень жизни, настроения и будни населения страны, передает Еспресо.TV .



"В банкоматах нет наличных, банки не осуществляют операции, не действуют офисы Western Union, куда обычно поступают деньги из-за границы. После их закрытия теперь почти невозможно передать деньги в страну", - информирует в субботу, 21 августа 2021 года, BBC News .



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Люди говорят, что у них заканчиваются деньги. Приходится доедать последние запасы продовольствия.



Беспокойство по поводу завтрашнего дня растет как в столице, так и в провинциях.



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По мнению политологов, пока в целом пассивное отношение афганцев к "Талибану" в случае продолжения новой властью подобной экономической политики породит неизбежное активное сопротивление.

Между тем талибы еще решают, как им управлять Афганистаном .