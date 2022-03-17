В банках Швейцарии обнаружили $213 млрд "сбережений" самых богатых россиян

Об этом сообщает Reuters, передает Еспресо.TV .

По оценкам Швейцарской ассоциации банкиров (SBA), финучреждение страны держат на оффшорных счетах от 150 до 200 миллиардов швейцарских франков (213 миллиардов долларов) клиентов из РФ.

Эти активы демонстрируют, что масштабы бизнеса богатых россиян с банками в Швейцарии, крупнейшем в мире центре оффшорного обогащения, гораздо шире балансовых рисков, которые некоторые ее финансовые фирмы начали детализировать.

В Швейцарии продолжаются дебаты по усилению давления на россиян. Маттеа Мейер, сопредседатель социал-демократов, призывает ограничить любые средства, принадлежащие россиянам, близким к президенту Путину и его правительству.

"Часть принадлежит лояльным Кремлю олигархам. Деньги и их деятельность помогают финансировать войну", - сказала она.

Несмотря на свою оценку, SBA подчеркнула, что это не так уж много, по сравнению с находящимися в Швейцарии общими активами, которую поколения богатых людей со всего мира рассматривали как приют для своих денег.

"Доля активов, хранящихся у российских клиентов, вероятно, составляет долю в низком однозначном процентном диапазоне от общего объема трансграничных активов, депонированных в швейцарских банках", - говорится в заявлении.

Напомним, 4 марта Швейцария впервые за свою новейшую историю отказалась от нейтралитета и провозгласила санкции против России.

16 марта объем поддержанных Швейцарией санкций сравнялся с теми, которые провозгласил Евросоюз.

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