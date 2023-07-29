В Бангладеше произошла стычка между полицией и сторонниками оппозиции, которые требовали отставки премьер-министра
В столице Бангладеша Дацци в субботу, 29 июля, произошла стычка между сторонниками оппозиции и полицией: протестующие требовали отставки премьер-министра Шейхи Гасины
Об этом информирует Reuters .
По сообщениям полиции и СМИ, протестующие заблокировали основные дороги, подожгли несколько автобусов и использовали бутылки с зажигательной смесью.
Спикер столичной полиции сообщил, что на стражей порядка, пытавшихся урегулировать движение по дороге, напали безосновательно и они были вынуждены использовать слезоточивый газ и резиновые шары.
В результате столкновений пострадали по меньшей мере 20 полицейских, 90 протестующих задержали, арестовали двух лидеров оппозиции, которых впоследствии отпустили.
"Сегодняшние безобразия лишь подтвердили автократическую природу правящего режима и полностью разоблачают их мотивы остаться у власти с помощью сфальсифицированных выборов", - сказал в комментарии Reuters старший лидер Националистической партии Бангладеша.
Сторонники Националистической партии Бангладеша призвали премьер-министра Шейха Гасину уйти в отставку и провести следующие выборы, которые должны состояться в январе 2024 года, под руководством нейтрального временного правительства. Это требование правительство Гасины отвергло.
Как отмечает Reuters, Гасина обвиняется в авторитаризме, нарушениях прав человека, притеснениях свободы слова и подавлении инакомыслия, а также заключении его критиков.
- Ранее массовые протесты против пенсионной реформы прошли во Франции. Произошли столкновения между протестующими и полицией, пострадали более 100 правоохранителей.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.06
Покупка 37.06Продажа 37.84
-
EUR
Покупка 41.01Продажа 41.99
- Актуальное
- Важное