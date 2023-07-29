Об этом информирует Reuters .

По сообщениям полиции и СМИ, протестующие заблокировали основные дороги, подожгли несколько автобусов и использовали бутылки с зажигательной смесью.

Спикер столичной полиции сообщил, что на стражей порядка, пытавшихся урегулировать движение по дороге, напали безосновательно и они были вынуждены использовать слезоточивый газ и резиновые шары.

В результате столкновений пострадали по меньшей мере 20 полицейских, 90 протестующих задержали, арестовали двух лидеров оппозиции, которых впоследствии отпустили.

"Сегодняшние безобразия лишь подтвердили автократическую природу правящего режима и полностью разоблачают их мотивы остаться у власти с помощью сфальсифицированных выборов", - сказал в комментарии Reuters старший лидер Националистической партии Бангладеша.

Сторонники Националистической партии Бангладеша призвали премьер-министра Шейха Гасину уйти в отставку и провести следующие выборы, которые должны состояться в январе 2024 года, под руководством нейтрального временного правительства. Это требование правительство Гасины отвергло.

Как отмечает Reuters, Гасина обвиняется в авторитаризме, нарушениях прав человека, притеснениях свободы слова и подавлении инакомыслия, а также заключении его критиков.