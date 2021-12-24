В Бангладеш загорелся паром: более 30 человек погибли
В результате пожара на пароме в Бангладеш погибли по меньшей мере 38 человек, более 50 пассажиров получили травмы
Об этом пишет Reuters.
Возгорание произошло 24 декабря, около 3:00 по местному времени, на реке Суганда.
Пожар вспыхнул в машинном отделении судна, которое шло в Баргуну из столицы Бангладеш Дакки через Джалакати.
Администратор района Джалакати Зохор Али подчеркнул, что число погибших может увеличиться, так как были госпитализированы более 50 пострадавших, состояние некоторых из них - критическое. Также ряд пассажиров объявили пропавшими без вести.
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