В Бангладеш загорелся паром: более 30 человек погибли

Об этом пишет Reuters.



Возгорание произошло 24 декабря, около 3:00 по местному времени, на реке Суганда.



Пожар вспыхнул в машинном отделении судна, которое шло в Баргуну из столицы Бангладеш Дакки через Джалакати.



Администратор района Джалакати Зохор Али подчеркнул, что число погибших может увеличиться, так как были госпитализированы более 50 пострадавших, состояние некоторых из них - критическое. Также ряд пассажиров объявили пропавшими без вести.

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