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В Бангладеш загорелся паром: более 30 человек погибли

24 декабря, 2021 пятница
08:17
Мир

В результате пожара на пароме в Бангладеш погибли по меньшей мере 38 человек, более 50 пассажиров получили травмы

Об этом пишет Reuters.

Возгорание произошло 24 декабря, около 3:00 по местному времени, на реке Суганда.

Пожар вспыхнул в машинном отделении судна, которое шло в Баргуну из столицы Бангладеш Дакки через Джалакати.

Администратор района Джалакати Зохор Али подчеркнул, что число погибших может увеличиться, так как были госпитализированы более 50 пострадавших, состояние некоторых из них - критическое. Также ряд пассажиров объявили пропавшими без вести.

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Бангладеш
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