В Бангладеш эвакуировали тысячи жителей из-за мощного циклона, приближающегося к стране

Об этом информирует Independent .

Отмечают, что циклон "Мокка" двигается со скоростью ветра до 16 км/ч. Его порывы достигают 175 км/ч.

Власти Бангладеш и ООН активно готовятся к удару стихии, ожидается, что циклон достигнет побережья в ближайшие 24 часа. Так, в стране подготовили для жителей более 1500 укрытий. Также не исключают, что от стихии может пострадать один из самых больших в мире лагерей для беженцев в Кокс-Базаре, где находятся около миллиона человек, бежавших от преследований в Мьянме. Именно между ним и Кьяукпью в Мьянме.

Кроме того, метеорологический департамент Бангладеш предупредил, что под удар стихии могут попасть восемь прибрежных районов страны.

Власти же Мьянмы объявили в стране самый высокий уровень тревоги. Она сообщила, что циклон приближается к побережью штата Ракхайн вблизи Ситтве.