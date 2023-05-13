В Бангладеш эвакуировали тысячи жителей из-за мощного циклона, приближающегося к стране
Циклон "Мокка" приближается к побережью юго-восточного Бангладеш и Мьянмы, в результате чего тысячи жителей Бангладеш эвакуировали
Об этом информирует Independent .
Отмечают, что циклон "Мокка" двигается со скоростью ветра до 16 км/ч. Его порывы достигают 175 км/ч.
Власти Бангладеш и ООН активно готовятся к удару стихии, ожидается, что циклон достигнет побережья в ближайшие 24 часа. Так, в стране подготовили для жителей более 1500 укрытий. Также не исключают, что от стихии может пострадать один из самых больших в мире лагерей для беженцев в Кокс-Базаре, где находятся около миллиона человек, бежавших от преследований в Мьянме. Именно между ним и Кьяукпью в Мьянме.
Кроме того, метеорологический департамент Бангладеш предупредил, что под удар стихии могут попасть восемь прибрежных районов страны.
Власти же Мьянмы объявили в стране самый высокий уровень тревоги. Она сообщила, что циклон приближается к побережью штата Ракхайн вблизи Ситтве.
- 6 марта стало известно, что в Малайзии из-за наводнения по меньшей мере четыре человека погибли , а более 40 тыс. местных жителей были вынуждены покинуть свои дома и эвакуироваться.
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