В Балтийском море впервые проведут учения, направленные на отражение атак РФ
В пятницу, 1 сентября, военно-морские учения в Балтийском море с участием 30 кораблей и более 3 тысяч западных военнослужащих впервые отработали реагирование на российские атаки в регионе
Об этом пишет Reuters.
"Мы посылаем России четкое сообщение о бдительности: не на нашей вахте. Надежное сдерживание должно включать способность атаковать", – заявил главнокомандующий ВМС Германии Ян Кристиан Каак.
Отмечается, что в двухнедельных учениях Northern Coasts, которые начнутся 9 сентября, примут участие войска всех стран НАТО на Балтийском море, а также Швеции и небалтийских союзников США, Канады, Нидерландов, Бельгии и Франции. Они будут отрабатывать десантные операции и удары с моря по суше.
По словам Каака, военно-морской флот США отправит в учения корабль Mesa Verde, длина которого составляет более 200 метров. Он предназначен для транспортировки и высадки около 800 морских пехотинцев во время десантного нападения.
Кроме того, в ходе учений отработают защиту морских путей через Балтийское море.
"Финляндия и страны Балтии почти на 100% зависят от морских путей поставки через Балтийское море. Если Сувалкский коридор будет заблокирован – а это можно сделать легко, поскольку есть только две автомобильные дороги и одна железнодорожная линия, – тогда нам останутся только морские пути, и именно через них нам придется прокладывать себе дорогу", - подчеркнул главнокомандующий ВМС Германии.
Reuters напоминает, что Сувалкский проход – это узкий сухопутный коридор протяженностью около 65 километров, который является единственным соединением стран Балтии с Польшей и основной территорией НАТО в Европе.
Каак также добавил, что это будут первые учения такого масштаба, какими немецкий флот, крупнейший флот на Балтийском море, будет руководить из своего нового морского штаба в Ростоке, только что достигшего оперативной готовности. Германия стремится предоставить этот объект НАТО в качестве регионального морского штаба, способного управлять операциями альянса в Балтийском море в случае конфликта.
- В среду, 2 августа, стартовали российские военно-морские учения "Океанский щит – 2023" в Балтийском море. Для этого привлечены более 30 боевых кораблей и катеров.
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