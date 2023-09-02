В Балтийском море впервые проведут учения, направленные на отражение атак РФ

Об этом пишет Reuters.

"Мы посылаем России четкое сообщение о бдительности: не на нашей вахте. Надежное сдерживание должно включать способность атаковать", – заявил главнокомандующий ВМС Германии Ян Кристиан Каак.

Отмечается, что в двухнедельных учениях Northern Coasts, которые начнутся 9 сентября, примут участие войска всех стран НАТО на Балтийском море, а также Швеции и небалтийских союзников США, Канады, Нидерландов, Бельгии и Франции. Они будут отрабатывать десантные операции и удары с моря по суше.

По словам Каака, военно-морской флот США отправит в учения корабль Mesa Verde, длина которого составляет более 200 метров. Он предназначен для транспортировки и высадки около 800 морских пехотинцев во время десантного нападения.

Кроме того, в ходе учений отработают защиту морских путей через Балтийское море.

"Финляндия и страны Балтии почти на 100% зависят от морских путей поставки через Балтийское море. Если Сувалкский коридор будет заблокирован – а это можно сделать легко, поскольку есть только две автомобильные дороги и одна железнодорожная линия, – тогда нам останутся только морские пути, и именно через них нам придется прокладывать себе дорогу", - подчеркнул главнокомандующий ВМС Германии.

Reuters напоминает, что Сувалкский проход – это узкий сухопутный коридор протяженностью около 65 километров, который является единственным соединением стран Балтии с Польшей и основной территорией НАТО в Европе.

Каак также добавил, что это будут первые учения такого масштаба, какими немецкий флот, крупнейший флот на Балтийском море, будет руководить из своего нового морского штаба в Ростоке, только что достигшего оперативной готовности. Германия стремится предоставить этот объект НАТО в качестве регионального морского штаба, способного управлять операциями альянса в Балтийском море в случае конфликта.