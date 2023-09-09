В Балтийском море страны НАТО отрабатывают вероятный контрудар по россиянам
В субботу, 9 сентября, страны НАТО начали масштабные учения у побережья Эстонии и Латвии для отработки реагирования на российскую атаку, а также возможный контрудар
Об этом сообщает эстонский общественный вещатель ERR со ссылкой на комментарий командующего ВМС НАТО вице-адмирала немецкого флота Яна Кристиана Каака в Берлине.
В учениях "Северное побережье", которые продлятся 2 недели, будут отрабатываться десантные операции и удары с моря по суше. Участие примут около 30 кораблей и более 3 тыс. военнослужащих из всех стран НАТО, расположенных вдоль Балтийского моря, а также военно-морские подразделения США, Канады, Нидерландов, Бельгии и Франции, а также не входящие в НАТО Швеции.
В учениях примет участие 200-метровый корабль Mesa Verd ВМС США, предназначенный для перевозки и высадки около 800 морских пехотинцев во время морского десанта.
Другим направлением учений является обеспечение безопасности морских путей по Балтийскому морю, ведь Финляндия и страны Балтии почти полностью зависят от маршрутов поставки через Балтийское море, отметил Каак.
"Если Сувальский коридор (соединяет Польшу и Литву между Беларусью и Калининградской областью России) должен быть перекрыт – а это легко сделать, поскольку там всего две дороги и одна железнодорожная линия – тогда у нас будут только морские пути, и тогда нам придется ими воспользоваться", – сказал немецкий адмирал.
Это первые учения, которые ВМС Германии (крупнейший военно-морской флот Балтийского моря) проводят из своего нового военно-морского штаба в Ростоке.
Германия стремится предоставить его НАТО как региональный штаб для командования операциями Альянса в Балтийском море в случае конфликта.
"Наше послание Верховному комиссариату по чрезвычайным ситуациям уже в пути", - сказал Каак, добавив, что он ожидает положительного ответа от Альянса в ближайшее время, потому что Германия конкурирует с Польшей за местонахождение штаба.
- В пятницу, 1 сентября, военно-морские учения в Балтийском море с участием 30 кораблей и более 3 тысяч западных военнослужащих впервые отработали реагирование на российские атаки в регионе.
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