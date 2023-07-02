Об этом сообщает FOX45 News.

Управление полиции Балтимора заявило, что ранним утром 2 июля получили звонок с сообщением о стрельбе в квартале Гретна-авеню, 800. Когда полицейские прибыли на место происшествия, они обнаружили мертвую женщину и более 10 человек с огнестрельными ранениями.

По словам свидетелей, вечером 1 июля сотни людей собрались в этом районе на мероприятие под названием "Бруклинский день". В то утро прозвучало от 20 до 30 выстрелов.

Мэр Балтимора Брэндон Скотт назвал стрельбу "безрассудной и трусливой".

"Я хочу, чтобы ответственные за содеянное услышали меня. Мы не остановимся, пока не найдем вас, и мы вас найдем. К тому времени я надеюсь, что с каждым дыханием, которое вы делаете, вы думаете о жизни, которые унесли сегодня", – сказал он.

По словам Скотта, эта трагедия "подчеркивает последствия и необходимость борьбы с чрезмерным распространением нелегального оружия на улицах США".

Раненые были доставлены в местные больницы, трое из них находятся в критическом состоянии.