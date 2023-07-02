В Балтиморе во время вечеринки произошла стрельба: два человека погибли, 28 получили ранения
В городе Балтимор в штате Мэриленд США на вечеринке произошла массовая стрельба. Полиция города сообщает о двух погибших и еще почти 30 раненых
Об этом сообщает FOX45 News.
Управление полиции Балтимора заявило, что ранним утром 2 июля получили звонок с сообщением о стрельбе в квартале Гретна-авеню, 800. Когда полицейские прибыли на место происшествия, они обнаружили мертвую женщину и более 10 человек с огнестрельными ранениями.
По словам свидетелей, вечером 1 июля сотни людей собрались в этом районе на мероприятие под названием "Бруклинский день". В то утро прозвучало от 20 до 30 выстрелов.
Мэр Балтимора Брэндон Скотт назвал стрельбу "безрассудной и трусливой".
"Я хочу, чтобы ответственные за содеянное услышали меня. Мы не остановимся, пока не найдем вас, и мы вас найдем. К тому времени я надеюсь, что с каждым дыханием, которое вы делаете, вы думаете о жизни, которые унесли сегодня", – сказал он.
По словам Скотта, эта трагедия "подчеркивает последствия и необходимость борьбы с чрезмерным распространением нелегального оружия на улицах США".
Раненые были доставлены в местные больницы, трое из них находятся в критическом состоянии.
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