В Балаклии от российского артобстрела погибли три человека, по Лозовой оккупанты ударили ракетами

Об этом сообщил глава Харьковской ОВ Олег Синегубов в Телеграмм.



"Оккупанты продолжают оказывать давление на мирное население Харькова и уничтожать гражданскую инфраструктуру. За сутки враг нанес 48 ударов из РСЗО, артиллерии и минометов", - отметил он.



Синегубов добавил, что харьковчане могут получить бесплатно продукты питания в отделениях Новой почты и Укрпочты. Из областного гуманитарного штаба волонтеры доставляют также адресную помощь.



6 апреля российские захватчики обстреляли из артиллерии Балаклию, в результате чего погибли три человека, многие дома остались в руинах.



Ночь была беспокойной для Лозовой – три ракетных удара, без пострадавших. Местные власти призывают людей в Лозовой и Барвинковом эвакуироваться. Пока удалось уехать 15 тысячам граждан.



"Сейчас оккупанты концентрируются на восточном направлении от Харькова. Мы знаем обо всех маневрах и скоплениях сил на Изюмском, Купянском направлениях, где россияне используют железную дорогу", - написал Синегубов.

Напомним, в Харьковской области постоянные обстрелы, граждан призывают эвакуироваться с линии боевых действий.

Верещук призвала жителей Луганщины и Донбасса эвакуироваться, пока есть возможность. Также советуют выехать жителям Барвинкового и Лозовой Харьковской области.