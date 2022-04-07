В Балаклии от российского артобстрела погибли три человека, по Лозовой оккупанты ударили ракетами
Российские захватчики продолжают оказывать давление на мирных людей в Харькове, ночью ударили ракетами по Лозовой
Об этом сообщил глава Харьковской ОВ Олег Синегубов в Телеграмм.
"Оккупанты продолжают оказывать давление на мирное население Харькова и уничтожать гражданскую инфраструктуру. За сутки враг нанес 48 ударов из РСЗО, артиллерии и минометов", - отметил он.
Синегубов добавил, что харьковчане могут получить бесплатно продукты питания в отделениях Новой почты и Укрпочты. Из областного гуманитарного штаба волонтеры доставляют также адресную помощь.
6 апреля российские захватчики обстреляли из артиллерии Балаклию, в результате чего погибли три человека, многие дома остались в руинах.
Ночь была беспокойной для Лозовой – три ракетных удара, без пострадавших. Местные власти призывают людей в Лозовой и Барвинковом эвакуироваться. Пока удалось уехать 15 тысячам граждан.
"Сейчас оккупанты концентрируются на восточном направлении от Харькова. Мы знаем обо всех маневрах и скоплениях сил на Изюмском, Купянском направлениях, где россияне используют железную дорогу", - написал Синегубов.
- Напомним, в Харьковской области постоянные обстрелы, граждан призывают эвакуироваться с линии боевых действий.
- Верещук призвала жителей Луганщины и Донбасса эвакуироваться, пока есть возможность. Также советуют выехать жителям Барвинкового и Лозовой Харьковской области.
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